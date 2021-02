Lazio, un Mussolini per la Primavera: ecco chi è

Il Messaggero oggi ha riportato la notizia della presenza di Romano Mussolini nella Primavera della Lazio: la replica della mamma Alessandra

Il Messaggero ha titolato oggi: «C’è un Mussolini che gioca con la Lazio. No, nessun caso di omonimia. La discendenza è diretta: è il pronipote del Duce. Figlio di Alessandra e di Mauro Floriani. Cognome pesante». Il riferimento è a Romano, terzino destro del 2003 che gioca nel club capitolino. Come detto è il pronipote del Duce e ha scelto anche il doppio cognome. Tutto questo non tocca però Romano Floriani Mussolini che non ha alcun interesse nei confronti della politica e pensa solo al calcio.

Inoltre la mamma Alessandra, pochi minuti fa, ha parlato ad Adnkronos: «Io ne sto fuori, sulla sua vita e sulle sue cose non vuole alcuna intromissione. Rischio strumentalizzazioni? Non c’è nulla da commentare, è un tema da cui preferisco stare fuori. Sulla sua vita e sulle sue cose, mio figlio non vuole alcun tipo di intromissione».