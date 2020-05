Lazio, vicina la ripresa degli allenamenti: oggi altra giornata di test a Formello

I giocatori della Lazio continuano ad arrivare al centro sportivo di Formello per sottoporsi ai test medici in vista degli allenamenti

Domani inizieranno ufficialmente i primi allenamenti in casa Lazio dopo lo stop causato dal Coronavirus, per questo bisogna effettuare i test medici ai giocatori.

Ieri già alcuni calciatori si erano recati a Formello, oggi è in programma l’arrivo del resto del gruppo. Come riporta Lazionews24.com, i primi a fare il loro ritorno nel centro sportivo sono Vavro,Acerbi e Leiva, che non vedono l’ora di tornare in campo