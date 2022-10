Lazio, l’esponenziale crescita di Zaccagni

La crescita esponenziale di Mattia Zaccagni con la Lazio, l’analisi del Corriere dello Sport sull’esterno biancoceleste

Anche ieri in Europa League, in Lazio-Midtjylland, Zaccagni è stato tra i migliori in campo. Il Corriere dello Sport gli ha dato un 7,5 valutandolo così: «Imperversante. Discese a passo di carica, bolidi dinamitardi. Ha armato Pedro sul gol, prim’ancora una stangata terra-aria. Sontuose occasioni».

Non è che l’ultima dimostrazione di grande stato di forma. Un periodo avviatosi da un mese a questa parte, con una crescita esponenziale. Da Cremona in poi, dove le sue accelerazioni sono state fondamentali per tradurre il gioco che vuole Sarri, l’ala non ha più sbagliato nulla. Con lo Spezia è andato in gol con una ferocia nella conclusione rara a vedersi; a Firenze ha confezionato il vantaggio di Vecino e ha raddoppiato con un colpo di testa; a Bergamo ha macinato chilometri e anche in quel caso ha scritto il suo nome nel tabellino dei marcatori. Meglio di così è praticamente impossibile da pensare.