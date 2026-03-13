Lazio, Zaccagni a cuore aperto: «Indossare questa maglia è un onore! Negli ultimi giorni abbiamo sentito forte la passione e la rabbia e dei tifosi, senza di loro è deprimente»

Lazio, Mattia Zaccagni ha parlato così dei tifosi ma non solo in vista del match contro il Milan. Le sue dichiarazioni

Intervenuto a Lazio Style Channel, Mattia Zaccagni ha rilasciato queste dichiarazioni.

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AMORE TIFOSI – «Negli ultimi giorni abbiamo sentito forte la passione, la rabbia e l’amore dei tifosi per questi colori! Per noi indossare la maglia della Lazio è un onore, nonché responsabilità. Sappiamo bene cosa rappresenti per loro e anche per noi che la difendiamo sul campo. Per questo motivo voglio ringraziare chi domenica sarà allo stadio a sostenerci perché il loro supporto è la nostra forza. Daremo tutto, come sempre, per la Lazio!»

ASSENZA SOSTENITORI – «Come ha detto l’allenatore, a volte è anche deprimente. Se sei abituato a un tifo caldo come il nostro, non è facile ritrovarsi all’improvviso con uno stadio vuoto. Noi cerchiamo sempre di andare oltre, nonostante le difficoltà».

LAZIO-MILAN – «Servirà una Lazio perfetta, sotto tutti i punti di vista. Sfideremo una delle squadre più forti del campionato, con una rosa fondamentale composta da tanti grandi calciatori. D’altro canto, l’abbiamo preparata bene e siamo pronti».

FINALE DI STAGIONE – «Per pensare alla semifinale di ritorno di Coppa Italia ci sarà tempo, il nostro obiettivo ora è il campionato. Ci diamo piccoli obiettivi, ragionando partita per partita. Quando poi arriverà la settimana della gara contro l’Atalanta, penseremo a quella».

L’INTERVISTA COMPLETA A ZACCAGNI