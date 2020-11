A Formello l’ultima sgambata prima di Lazio-Zenit. Inzaghi potrebbe preferire Parolo ad Akpa Akpro, Hoedt e Patric in difesa

Tutto è pronto per Lazio-Zenit, Inzaghi ha messo a punto gli ultimi dettagli prima del calcio d’inizio con la sgambata mattutina a Formello. Da questa sessione, Parolo sembra il favorito su Akpa Akpro per rimpiazzare Milinkovic (assente per Covid) a centrocampo; mentre in difesa dovrebbe essere confermato Patric.

