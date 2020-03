Lecce Atalanta, i dubbi di Gasperini: difesa in emergenza

Lecce Atalanta, si avvicina il calcio di inizio dell’unica gara che si disputerà oggi alle ore 15.00. Emergenza difesa per Gasperini

Mancano poche ore al calcio di inizio del match tra Lecce e Atalanta. Le due squadre disputeranno l’unica gara delle ore 15.00, anche se all’interno del Via del Mare sono state prese le precauzioni del caso.

Gian Piero Gasperini penserà anche al campo, il tecnico nerazzurro dovrà far fronte all’emergenza difesa: con Toloi e Djimsiti fuori dai giochi, l’allenatore dell’Atalanta potrebbe optare per De Roon difensore centrale. Non è esclusa la difesa a quattro.