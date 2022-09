Lecce, Banda: «Corvino mi ha convinto. Sogni? Fare bene qui e poi fra qualche anno la Champions»

Banda, esterno del Lecce, ha parlato della stagione e del suo futuro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Banda, esterno del Lecce, ha parlato della stagione e del suo futuro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

PRIMO GOL IN A – «Sarebbe fantastico, però non voglio concentrarmi su quello. So che posso diventare molto più forte: punto a giocare tranquillo, aiutando la squadra e migliorando passo dopo passo. Il resto verrà da sé».

ARRIVO A LECCE – «Besiktas? Mi hanno cercato con insistenza. Sapevo, però, che Corvino mi osservava da tempo. Quando mi ha telefonato, ha detto che mi voleva a Lecce, una città stupenda, per inserirmi in una squadra adatta alle mie caratteristiche. Mi ha mandato foto del Salento. Ho chiamato amici e parenti, avvisandoli che sarei stato il primo zambiano in Serie A»

PRIMO STIPENDIO DA CALCIATORE – «Ho comprato casa a mia nonna, che si è presa cura di me e delle mie sorelle. Ho perso mio padre quandoavevo4anni,mentremia madre era malata ed è morta quando ne avevo 17. Era tifosa dello United: sono cresciuto guardando i Red Devils e i video di Robinho, il mio idolo»

PASSIONI – «Mi piacciono serie tv e tatuaggi. Ho una croce sulla spalla e il nome di mia madre sul braccio. A mia nonna non piacciono: ha detto che se ne faccio altri me le suona…»

SOGNI – «Ora penso a fare una grande stagione col Lecce. Fra qualche anno, magari, riuscirò ad arrivare in Champions. Trionfare in Europa sarebbe pazzesco».