Lecce, Baroni: «Baschirotto ha sorpreso tutti»

Le parole di Marco Baroni in vista della partita del Lecce con la Fiorentina: «Vogliamo la prima vittoria in casa»

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa in vista della partita del Lecce, che ospiterà domani la Fiorentina. Di seguito le sue parole

PARTITA CONTRO LA FIORENTINA – «Posso solo ringraziare la società che mi ha fatto esordire in A e di mettere in pratica poi quella che è stata la mia carriera. Ma questo è il passato, ora c’è una partita importante, contro una squadra forte e che ha una classifica non veritiera. Vogliamo la prima vittoria in casa, abbiamo bisogno di punti e ci serve il successo avanti ai nostri tifosi. Servirà dedizione e voglia di andare sul pallone, hanno grande identità».

DISPONIBILI – «Askildsen e Bistrovic sono recuperati, Pezzella resta in dubbio. Comunque la squadra sta bene, abbiamo lavorato alla grande. Sulla formazione, ormai con i cinque cambi chi entra può essere più importante di chi gioca dal 1’».

UMTITI – «Anche lui in settimana ha lavorato bene, a Roma ha giocato una gara intera e per lui è stato un carico importante. Sa gestire le situazioni, è esperto. Deve adattarsi al calcio. italiano, noi giochiamo su ritmo e aggressività, ma è sicuramente un calciatore importante per noi».

BASCHIROTTO – «È arrivato da terzino, poi da centrale si è comportato bene e ha sorpreso tutti. Giocherà in questa posizione, poi magari in caso di necessità non è da escludere un suo impiego sulla fascia».