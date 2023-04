Lecce, Baroni: «Adesso serve equilibrio, sui tifosi…»

Le parole di Marco Baroni, allenatore del Lecce, alla vigilia della gara di Serie A contro il Napoli. I dettagli

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Napoli.

PAROLE – «La squadra anche durante questi risultati negativi, ha sempre mantenuto la giusta compattezza. Alcune di queste sconfitte sono arrivate, vedi col Sassuolo, da un episodio sfruttato da loro e sprecato da noi. Anche con il Torino, abbiamo iniziato bene, ma poi perdiamo. A Firenze la differenza la fa un autogol, mentre ad Empoli un rigore evitabile. Per questo dico che serve sfruttare le occasioni e soprattutto serve equilibrio tutti i giorni, anche quando ci sono stati risultati positivi, vedi Cremona e Bergamo. La nostra gente si è sempre strinta attorno a noi. Ora tocca a noi riaccenderci dal punto di vista del risultato, perché le prestazioni non sono mancate, ma ci serve fare gol per ritrovare tranquillità e punti. Noi siamo concentrati e pronti a raggiungere il nostro traguardo».