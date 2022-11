Lecce, Baroni: «Quella di oggi è un’opportunità di crescita»

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Sampdoria. Le dichiarazioni

PAROLE – «La Samp è una squadra forte e giocheremo in un campo che è sempre molto complicato. Noi dovremo essere attenti e determinati in campo, perché quella di oggi è un’opportunità di crescita. Mi aspetto un grande impegno mentale e fisico da parte dei miei ragazzi: ci servirà compattezza. Colombo in attacco? La sua prestazione contro l’Atalanta mi è piaciuta: è normale fare un po’ di staffetta perché gli impegni sono stati diversi nell’ultimo periodo».