Lecce-Bologna che scintille tra Medel e Mihajlovic!

Al 40′ di Lecce-Bologna una reazione scomposta di Medel per un fallo di Tachtsidis fa infuriare Mihajlovic: scintille tra i due

Che scintille tra Gary Medel e Sinisa Mihajlovic verso la fine del primo tempo di Lecce-Bologna. Il cileno ha avuto una reazione violenta nei confronti di Tachtsidis, colpevole di un fallo commesso nei confronti del centrocampista rossoblu, e Mihajlovic si è infuriato nei confronti del ‘Pitbull’ perché con quella reazione ha rischiato di lasciare il Bologna in dieci uomini.

L’ex Inter però non ha accettato le critiche del proprio allenatore e gli animi dei due si è subito infiammato. Il tecnico dei felsinei è entrato in campo per un faccia a faccia con Medel che ha risposto con parole poco carine.