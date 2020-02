Lecce, Calderoni: «Non escludo di fare punti anche contro la Roma»

Il difensore del Lecce, Marco Calderoni, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Roma

Marco Calderoni ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domenica alle ore 18 contro la Roma. Queste le parole del difensore giallorosso riportate da tuttocalciopuglia.com.

ROMA – «All’andata facemmo una buona prestazione, la prima contro una grande squadra. Sappiamo che è una squadra tosta ma che non sta passando un buon periodo. Cercheranno di riprendersi, sta a noi fare in modo che non accada. Servirà una gara di personalità e di carattere per contrastare gente come Dzeko o gli esterni offensivi a disposizione di Fonseca. Ci aspettano partite difficili da qui alla fine, ma non escludo di fare punti anche all’Olimpico».

LOTTA SALVEZZA – «La nostra serie di vittorie ha tirato dentro questa lotta più squadre, noi però dobbiamo pensare al nostro obiettivo e dare continuità ai risultati senza guardare gli altri»