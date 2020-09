Lecce, Coda: «Felice di essere in una piazza così calorosa»

Il nuovo attaccante del Lecce Massimo Coda si è presentato in conferenza stampa

Massimo Coda, neo attaccante del Lecce, si è presentato in conferenza stampa spiegando i motivi che lo hanno portato a scegliere i giallorossi.

«Volevo giocare in una piazza calorosa e importante. Sono felice di essere qui, ma la mia scelta è merito del direttore. Un direttore che ha fatto la storia del calcio e la fa ancora. Voglio tornare a essere importante e fare felici i miei nuovi tifosi. Il modulo? Non è la prima volta che gioco col 4-3-3, l’ho fatto a Benevento e a Salerno. È un ruolo dove bisogna sacrificarsi, ma a me piace partecipare alla manovra e spero di fare bene in tutte due le fasi una volta trovata la forma migliore. Corini è una persona seria e motivata, dobbiamo seguirlo ed entrare velocemente nelle sue idee tattiche».