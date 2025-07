Lecce, ecco i convocati per il ritiro precampionato a Bressanone: la lista completa dei calciatori giallorossi

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce noto per il suo stile di gioco propositivo e l’attenzione allo sviluppo dei giovani, ha ufficializzato la lista dei giocatori che prenderanno parte al ritiro estivo precampionato. La preparazione si svolgerà a Bressanone, nella suggestiva cornice altoatesina di Bolzano, dal 21 luglio al 4 agosto.

Il club salentino ha diffuso il comunicato attraverso i propri canali ufficiali, annunciando che la squadra partirà per la sede del ritiro nella giornata di domani, con volo charter previsto nel pomeriggio. Il primo allenamento è programmato per martedì mattina, presso il moderno Centro Sportivo di Naz-Sciaves, una struttura all’avanguardia che ospiterà la preparazione atletica e tecnica in vista della nuova stagione.

COMUNICATO – “L’U.S. Lecce comunica la lista dei calciatori convocati per il ritiro precampionato a Bressanone (Bolzano), che si svolgerà dal 21 luglio al 4 agosto.

La squadra raggiungerà la località del ritiro con un volo charter domani pomeriggio e sosterrà il primo allenamento martedì mattina presso il Centro Sportivo di Naz-Sciaves.

Questa la lista dei calciatori convocati:

PORTIERI:

Falcone Wladimiro (1995), Fruchtl Christian (2000), Samooja Jasper (2003), Penev Plamen (2008).

MARCATORI CENTRALI:

Baschirotto Federico (1996), Gaspar Kialonda (1997), Pehlivanov Christian (2006), Pérez Matías (2005), Tiago Gabriel (2004).

ESTERNI DIFENSIVI:

Addo Vernon (2005), Gallo Antonino (2000), Kouassi Owen (2003), Ubani Marlon (2005), Veiga Danilo (2002).

CENTROCAMPISTI:

Berisha Medon (2003), Coulibaly Lassana (1996), Gorter Olaf (2005), Helgason Thorir (2000), Kaba Mohamed (2001), Kovac Niko (2005), Pierret Balthazar (2000), Rafia Hamza (1999), Ramadani Ylber (1996).

ESTERNI OFFENSIVI:

Banda Lameck (2001), Morente Tete (1996), N’Dri Konan (2000), Pierotti Santiago (2001).

ATTACCANTI:

Burnete Rares (2004), Camarda Francesco (2008), Esposito Pasquale (2008), Krstovic Nikola (2000).

Il calciatore Matías Pérez raggiungerà direttamente in ritiro il gruppo successivamente a causa di adempimenti burocratici da svolgersi in Cile.

Il calciatore Marlon Ubani, facente parte del gruppo 2 dei convocati per il raduno in sede, va a far parte del gruppo in partenza per Bressanone”