Lecce, D’Aversa: «Ballottaggio Krstovic-Piccoli? Ecco la scelta…»

Le parole di Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, alla vigilia della sfida contro l’Empoli. Tutti i dettagli

Il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del posticipo contro l’Empoli.

ATTACCO – «Roberto avrebbe meritato di giocare dall’inizio anche prima. Krstovic si è ben comportato sotto l’aspetto realizzativo. Coi 5 cambi può far piacere partire dall’inizio ma non è tutto. Piccoli deve continuare a lavorare a prescindere dal tipo di impiego. Nelle prime giornate Krstovic ha realizzato 4 gol ma stiamo continuando a servirlo bene. Non possiamo prescindere dalla fase difensiva, lui fa entrambe le fasi».

MOMENTO – «Veniamo da tre risultati positivi. Si possono migliorare determinati aspetti, ma abbiamo fatto tante cose positive. Questi tre pareggi possono assumere importanza maggiore laddove diamo seguito con un risultato pieno. È uno scontro diretto, partita molto importante ma non decisiva. Dietro si corre, lo scorso anno la terzultima aveva 7 punti».