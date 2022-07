Lecce, Dermaku: «Ho ritrovato la Serie A, qui c’è un grande progetto»

Il difensore del Lecce Dermaku ha parlato in vista della stagione di Serie A che affronterà la squadra giallorossa

Kastriot Dermaku, difensore del Lecce, dal ritiro della squadra giallorossa ha parlato in vista del prossimo campionato di Serie A che disputerà con la maglia giallorossa. Le sue parole riportate da CalcioLecce.it.

SERIE A – «Avevo lasciato Parma con l’obiettivo di ritrovare la Serie A sul campo. Sapevo che Lecce era la scelta giusta perché c’è un grande progetto, sono contento per come sta andando. Ora serve lavorare perché per l’obiettivo successivo sarà dura. Sarà un campionato tosto, stiamo lavorando molto a livello atletico e questo ci darà una mano. Affronteremo subito una big come l’Inter, ma cambia poco perché alla fine dovremo affrontarle tutte. Abbiamo la piccola fortuna di partire tra le mura amiche, con l’entusiasmo dei nostri tifosi a spingerci. Speriamo che sarà una bella partita».