Lecce, Donati: «Contento di essere qui. In passato cercato da Genoa, Roma e Napoli»

Il difensore del Lecce, Giulio Donati, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb della stagione dei pugliesi e di alcuni retroscena di mercato.

LECCE – «In estate c’erano state voci più o meno concrete, come il Genoa. Poi non so cosa è successo, ma avranno fatto altre scelte. Siamo rimasti fermi in estate, poi ho fatto un bel lavoro in inverno ed è arrivata la chiamata del Lecce. Sono contento di farmi trovare pronto da subito».

LIVERANI – «Ha personalità, è stato un grande calciatore e anche da allenatore mette in campo le sue caratteristiche. Ci chiede di giocare con coraggio, anche dal basso, di costruire e di non limitarsi a difendere».

MERCATO – «Subito dopo il primo anno, nel 2014, ci furono contatti con la Roma. Poi dopo Leverkusen con il Napoli, nel 2016. Ma non so quanto siano stati concreti. Sicuramente sarebbero state due piazze gradite»