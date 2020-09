Il Lecce giocherà un’amichevole contro il Monopoli il 12 settembre alle ore 18 presso lo stadio Via del Mare a porte chiuse

Il Lecce disputerà un’amichevole contro il Monopoli, squadra militante in Serie C, il prossimo 12 settembre con fischio d’inizio alle ore 18. Il match si disputerà allo stadio Via del Mare a porte chiuse.

La squadra giallorossa ha inoltre fissato una seconda amichevole contro l’Ugente l’8 settembre sempre in casa.