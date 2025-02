Lecce, Giampaolo: «Monza? Impossibile fare pronostici, mi aspetto una gara tesa. Sul Var dico questo»

Le parole di Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, in vista della sfida di Serie A contro il Monza. Tutti i dettagli in merito

Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa in vista di Monza–Lecce.

PARTITA – «Mi aspetto di giocare contro una squadra che forse si gioca una delle ultime chance, una squadra che ha cambiato allenatore in settimana, un allenatore che aveva già allenato la squadra precedentemente. Non so come giocheranno, abbiamo pochi riferimenti. Mi aspetto un livello di tensione alto, l’avversario farà di tutto per vincere. Per noi diventa una partita impegnativa, dove abbiamo da perdere ma anche da guadagnare tanto. Un risultato positivo ci mette nella condizione migliore per il rush finale. Ho pensato a cosa Nesta potesse dire alla sua squadra e penso di sapere cosa abbia detto, cose che avrei detto alla mia».

APPROCCIO – «L’approccio mentale è determinante, i ragazzi sono consapevoli del peso della partita. Mi aspetto una partenza sprint del Monza. Tu devi essere bravo a fare la tua grande partita per poi evidenziare alcune differenze di natura mentale oltreché tecnica. Noi cerchiamo di giocare partite per non difenderci dentro l’area di rigore. Ci sono partite in cui l’avversario ti mette lì e devi saperci stare. Dobbiamo saper assumere tutti i comportamenti durante la partita».

ARBITRI E VAR – «Il var è un elemento di garanzia per il calcio. Sul protocollo si può discutere, tutto è migliorabile, per creare poca disparità. Si può porre l’attenzione sul fatto che nelle ultime due settimane vedo che ci sono tantissime polemiche dalle prime in classifica alle ultime, ed è legittimo. L’importante è che gli arbitri non siano influenzati da questo stato delle cose. Le partite da giocare diminuiscono e la tensione aumenta. Non vorrei che questo avvenisse a discapito della serenità degli arbitri. Oggi è importante arbitrare con sicurezza. Se l’arbitro non ha fiducia o perde di mano la partita allora le partite possono essere influenzate sul risultato».

MONZA – «Non abbiamo molti riferimenti sul Monza, potrebbero giocare in maniera opposta rispetto al passato, hanno qualche calciatore nuovo anche rispetto alla partita d’andata. In settimana hanno acquisito Keita che è un giocatore importante».