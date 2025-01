Lecce, Giampaolo: «4-1? In partita fino al gol del pareggio: Rebic è caduto nella trappola di Mina»

Le parole di Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, nel post partita della sfida di Serie A contro il Cagliari. Tutti i dettagli

Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Cagliari–Lecce.

SECONDO TEMPO – «E’ stata una buona partita fino al 60′, quando abbiamo preso goal su una gestione che la squadra deve migliorare. Quando ti fai condizionare dagli eventi emozionali devi dimostrare di essere sul pezzo. Ci vuole più personalità, più autostima. Gli infortunati? Non so chi potrò recuperare. Io credo che la squadra si sia sacrificata ed abbia fatto la sua partita. Non sempre le gare vanno bene. Il risultato finale è frutto anche dell’inferiorità, ma la squadra, ripeto, ha corso. Non è sufficiente. In questo periodo abbiamo avuto qualche problema in più. Il mercato? Non è compito mio».

REBIC – «Allora, Rebic è un titolare. Se lo inserisco è perchè mi aspetta il suo contributo. E’ caduto nella trappola dell’espulsione, sapevamo, con tanto di filmato. Ho detto di non cadere nella trappola di Mina! E’ successo anche nella gara di Monza».

RECUPERI – «Non lo so, ma quelli che ci sono, ci sono. Devo fare i conti con loro. Non è questo il problema. Il problema è capire che dobbiamo fare un salto di qualità e sostenere quell’impatto ambientale e dinamiche della partita con più autostima e personalità. E’ l’aspetto più determinante in senso negativo che la squadra in questo momento ha. Bisogna esserne consapevoli, poi il Lecce lotterà per il suo obiettivo».