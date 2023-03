Lecce, i dubbi di Barone per la Fiorentina

Marco Barone, allenatore del Lecce, è alle prese con diversi ballottaggi per la prossima gara di Serie A. I dettagli

Il Lecce si sta preparando ad affrontare la prossima sfida di Serie A, valida per la 27esima giornata. La squadra giallorossa sarà ospite della Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi domenica alle 15.

Per questa gara Barone dovrebbe confermare Umtiti, Baschirotto e Gendrey in difesa, mentre Pezzella insidia Gallo sulla sinistra. A centrocampo Maleh favorito su Gonzalez, con Hjulmand e Blin. In attacco non si tocca Strefezza, ma ci sono due ballottaggi apertissimi: Colombo o Ceesay da prima punta e Di Francesco o Oudin a sinistra.