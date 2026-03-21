Lecce, infortunio Sottil: piove sul bagnato! Nuova visita specialistica dopo il persistere della lombosciatalgia. Il comunicato ufficiale che svela le sue condizioni

Lecce, infortunio Sottil: l’attaccante si sottoporrà ad una nuova visita specialistica dopo il persistere della lombosciatalgia. Il comunicato

Pessime notizie dall’infermeria per la formazione salentina. Il percorso in campionato del Lecce subisce una brutta tegola a causa dei problemi fisici che continuano a tormentare uno dei giocatori più attesi della rosa. Riccardo Sottil è costretto a fermarsi nuovamente e non sarà a disposizione di Di Francesco per i prossimi impegni di Serie A.

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A confermare l’indisponibilità dell’esterno offensivo è stata la stessa società giallorossa attraverso una nota ufficiale diffusa in queste ore. Il club ha fatto chiarezza sulle condizioni mediche del ragazzo, spiegando i motivi della sua assenza dagli allenamenti: “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Riccardo Sottil, a seguito del persistere della lombosciatalgia, sarà assente in questi giorni in quanto si sottoporrà ad ulteriore visita specialistica”.

I dettagli dell’infortunio: il peso della lombosciatalgia

Il fastidio che affligge l’attaccante richiede massima prudenza. La lombosciatalgia è un’infiammazione dolorosa che coinvolge la zona lombare della schiena e si irradia lungo il nervo sciatico. Per un calciatore con le caratteristiche tecniche di Riccardo Sottil, che fa della velocità, del dribbling e delle accelerazioni improvvise le sue armi principali sul terreno di gioco, un problema di questa natura risulta particolarmente invalidante.

L’impossibilità di scattare e cambiare direzione senza avvertire fitte dolorose ha spinto lo staff medico del Lecce a optare per uno stop assoluto, evitando di aggravare la situazione.

Visite specialistiche e contromisure tattiche per il Lecce

In attesa dell’esito della nuova visita specialistica, che dovrà chiarire l’entità esatta dell’infiammazione e stabilire un protocollo riabilitativo adeguato, i tempi di recupero restano un’incognita. È evidente che i medici non intendano forzare i tempi per scongiurare il rischio di ricadute o fastidi cronici.

L’assenza prolungata del classe ’99 rappresenta un grattacapo non da poco per l’allenatore, che perde un tassello fondamentale capace di creare la superiorità numerica sulle corsie esterne. Nelle prossime sfide cruciali per gli obiettivi stagionali, il tecnico dovrà necessariamente ridisegnare il reparto offensivo, valutando soluzioni alternative per non far rimpiangere la spinta offensiva del giocatore.