Lecce Inter, Liverani soddisfatto: «Abbiamo creato molto contro una squadra straordinaria»

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il prezioso pareggio ottenuto dai pugliesi

MATCH – «Oggi abbiamo fatto un’ottima partita, subendo quello che c’era da subire e creando grandi problemi a una squadra che concede solitamente molto poco. Credo che oggi il Lecce, per quelli che sono i valori, abbia creato molto: potevamo passare subito in vantaggio con Mancosu. Oggi abbiamo sofferto il giusto, contro una squadra straordinaria. Questo risultato premia la squadra, che ha avuto un momento difficile. Non ho voluto mai usare alibi, ma diciamo che quando mancano 7-8 giocatori è difficile alzare la competizione durante gli allenamenti settimanali. Sono qui da tre anni, questo gruppo si esprime la domenica in campo soltanto se c’è competitività negli allenamenti».

SCUDETTO – «Le rose sono totalmente differenti. L’Inter in 6 mesi ha colmato un gap che dura 10 anni. I nerazzurri sono lì, attaccati; hanno fatto investimenti importanti. Ma la Juventus è avanti nella totalità della rosa»