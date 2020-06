Lecce, la carica di Saponara: «Vogliamo salvarci, daremo filo da torcere a tutti»

Riccardo Saponara, trequartista del Lecce promette battaglia: «Vogliamo salvarci, daremo filo da torcere a tutti»

Riccardo Saponara promette battaglia alla ripresa della Serie A. Nel mirino tutte le squadre in lotta per non retrocedere, non solo il Genoa con il quale aveva iniziato il campionato prima di passare al Lecce.

LECCE – «Il mio obiettivo è dare un contributo al Lecce nella corsa salvezza. Credo che la società abbia posto fiducia in me. Avevo iniziato col piede giusto e cercherò di riprendere come terminato, fornendo gol e assist. Non ho alcun senso di rivalsa particolare ma voglio aiutare per raggiungere la salvezza. Credo che quest’anno sia tirata, anche di più degli scorsi. Daremo fastidio a chi ci sta sopra, non solo al Genoa che è pari punti con noi».

RIPRESA – «Non sarà semplice e la ripresa della stagione sarà una vera e propria incognita. E’ necessario da subito cercare di rientrare nel clima campionato sia mentalmente, sia fisicamente, consapevoli che il Milan ha già giocato una gara e questo può essere un vantaggio».

PORTE CHIUSE – «È una situazione brutta, e sarà difficile giocare senza il nostro pubblico che ha sempre dato una spinta in più. Sarà importante non pensare al contesto esterno, concentrarci solo sul nostro obiettivo che sono i tre punti».