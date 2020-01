Lecce, Liverani: «Nessuno di noi pensava di salvarsi a gennaio»

Le parole in conferenza stampa di Fabio Liverani dopo la sconfitta del suo Lecce contro l’Udinese di mister Gotti

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta al Via del Mare contro l’Udinese.

«Credo la squadra non abbia iniziato male. Era una partita complicata, il vento non aiutava. Affrontavamo una squadra fisica, e per come siamo costruiti noi possiamo avere difficoltà. Nel primo tempo abbiamo concesso poco, noi potevamo sbloccarla; nella ripresa l’Udinese ha spinto di più e noi abbiamo sbagliato sempre qualche giocata di troppo in uscita. In area di rigore arriviamo, ci manca un po’ d’incisività e di cattiveria. Le difficoltà erano preventivabili, nessuno di noi pensava di salvarsi a gennaio. Andiamo avanti, ma la squadra è tornata dal punto di vista dell’impegno».