Lecce, Liverani: «Periodo critico, spero sia la fine del tunnel»

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole sull’emergenza coronavirus Fabio Liverani, tecnico del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole sull’emergenza coronavirus riportate da TuttoMercatoWeb: «Il primo periodo di isolamento guardavo tanti video e studiavo, poi ho un po’ perso l’entusiasmo. Questo è il periodo più critico, spero davvero si sia alla fine del tunnel».

LECCE – «Non credo ci sia una ricetta per casa o fuori. Abbiamo anche incontrato squadre forti all’inizio e gli scontri diretti li abbiamo giocati essendo rimaneggiati. La squadra deve sempre essere organizzata, a prescindere dai giocatori. I centrocampisti sono quelli che vivono più per gli altri e pensano per gli altri».