Lecce, Liverani: «Taglio stipendi? Non mi spaventano i sacrifici economici»

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per analizzare il momento che sta attraversando il nostro paese:

«La vita corre insieme alla morte: una partita crudele, che lascia senza parole. Che aggiungere? Le sconvolgenti immagini delle bare di Bergamo esprimono la nostra impotenza. Siamo vicini a chi soffre».

TAMPONI – «E io dico che prima di ripartire sarà bene che tutte le squadre si sottopongano ai tamponi. Non entro nelle recenti polemiche ma a Lecce, come in altre città, non sono stati fatti i test: le norme lo vietano…».

TAGLIO STIPENDI – «Ciascuno di noi deve fare la sua parte in questo momento delicato, quindi non mi spaventano i sacrifici economici. Attenzione a tutelare i professionisti delle serie minori, lì i guadagni sono risicati».