Lecce, Lucioni: «Questa squadra dimostra sacrificio ogni giorno»

Fabio Lucioni, difensore del Lecce, ha parlato della grande stagione dei salentini. Ecco le sue parole a Tuttosport.

«Questa squadra fin dal primo giorno di ritiro ha dimostrato grande spirito di sacrificio con il lavoro quotidiano. La Roma? La affronteremo in un momento particolare per loro. A mio modo di vedere non sono inferiori a livello qualitativo alle prime tre in classifica, stanno attraversando solo un periodo di difficoltà».