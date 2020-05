Lecce, Meluso: «Giocare a mercato aperto non mi piace, tutto stravolto»

Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, ha commentato le novità provenienti dal Consiglio Federale sul calciomercato

Mauro Meluso, raggiunto dai microfoni di Tuttomercatoweb.com, si è espresso a proposito della rivoluzione per il calciomercato esposta a seguito del Consiglio Federale. Ecco le parole del direttore sportivo del Lecce.

«Giocare a mercato aperto non mi piace. In questa fase non immagino nessuna data, navighiamo a vista. Ma non per volontà nostra. È il momento che lo impone? Finendo ad agosto, è evidente che ci sarà bisogno di un po’ di tempo. Oggi è tutto stravolto. Può darsi che il mercato rimanga aperto per lungo tempo oppure un mese, dipenderà dalle esigenze del momento. Generalmente il mercato lungo non mi piace, ma in questo caso lo terrei aperto da settembre a gennaio. Se una società è in difficoltà una delle fonti primarie è proprio il calciomercato. Non mi piace, ma è giusto tenere conto del momento».