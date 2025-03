Lecce Milan, il Diavolo torna all’inizio: un lungo giro per arrivare nuovamente all’intesa Leao-Pulisic

Lecce Milan, il Diavolo torna all’inizio: un giro molto lungo per arrivare nuovamente all’intesa tra Leao e Pulisic. L’analisi

La rete che ha deciso Lecce-Milan è stata un’azione che dice molto delle potenzialità dei rossoneri, troppe volte inespresse in questa stagione. In un momento topico della gara, Conceiçao ha trovato una chiave che in realtà già in passato aveva aperto la porta. Alla seconda giornata, a Parma, nella prima sconfitta del Diavolo, la rete del Milan era stata originata sulla sinistra con un triangolo perfettamente disegnato da Leao con Theo, con cross del portoghese e tocco di Pulisic a porta vuota.

Ieri è successo quasi la stessa cosa: Hernandez ha consegnato il pallone a Rafa, lui ha studiato la situazione appena entrato in area e ha messo il pallone sul palo più lontano per una deviazione al volo dell’americano, facile facile. La domanda che adesso ci si fa è se questo tipo di combinazione, fatta da piedi più che buoni, la si rivedrà ancora e non sarà più una rarità: il Milan ne ha bisogno assoluto.