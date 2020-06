Il Milan ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera contro il Lecce. Tre gli assenti

Stefano Pioli ha convocato 23 giocatori per la sfida sfida in programma domani sera a Lecce, valida per il 27° turno di Serie A. Questo l’elenco completo dei giocatori a disposizione del tecnico del Milan.

Portieri: Begovic, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Theo Hernandez, Kjaer, Laxalt, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessié, Krunic, Paquetá, Saelemaekers.

Attaccanti: Castillejo, Colombo, Rafael Leao, Daniel Maldini, Rebic.