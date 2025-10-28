Lecce News
Lecce Napoli, Di Francesco: «Non meritavamo assolutamente di perdere. Siamo molto amareggiati. Il rigore di Camarda? Ecco cosa penso»
Lecce Napoli, Di Francesco ai microfoni di Dazn analizza la sconfitta dei pugliesi contro i partenopei. Le parole del tecnico dei giallorossi.
Subito dopo la sconfitta contro il Napoli, il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di Dazn.
PRESTAZIONE – «Non meritavamo assolutamente di perdere. Purtroppo non riusciamo a sfruttare le ingenuità che commettono gli avversari e poi veniamo puniti. Sul gol ci siamo abbassati troppo».
RIGORE CAMARDA – Dobbiamo dargli le responsabilità. Ha bisogno di tempo per crescere, ma è uno dei rigoristi. Davanti a Milinkovic-Savic la porta diventa piccola piccola. Ha peccato di inesperienza, ma sono certo che diventerà un calciatore importante». IL LIVE DI LECCE NAPOLI
Lecce Napoli 0-1: Anguissa regala la vetta solitaria ai partenopei
Lecce Napoli, il ds Trinchera: «Loro sono campioni d’Italia, ma non partiamo battuti. Cosa serve per non perdere? Solo una cosa»