Lecce Napoli, Di Francesco: «Non meritavamo assolutamente di perdere. Siamo molto amareggiati. Il rigore di Camarda? Ecco cosa penso»

Lecce Napoli, Di Francesco ai microfoni di Dazn analizza la sconfitta dei pugliesi contro i partenopei. Le parole del tecnico dei giallorossi.

Subito dopo la sconfitta contro il Napoli, il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di Dazn.

PRESTAZIONE – «Non meritavamo assolutamente di perdere. Purtroppo non riusciamo a sfruttare le ingenuità che commettono gli avversari e poi veniamo puniti. Sul gol ci siamo abbassati troppo».

RIGORE CAMARDA – Dobbiamo dargli le responsabilità. Ha bisogno di tempo per crescere, ma è uno dei rigoristi. Davanti a Milinkovic-Savic la porta diventa piccola piccola. Ha peccato di inesperienza, ma sono certo che diventerà un calciatore importante».