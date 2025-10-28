Lecce Napoli, Oriali: «De Bruyne non ritornerà prima di 3 o 4 mesi, ma presto avremo a disposizione Lukaku. Sull'umore...»

Lecce Napoli, le dichiarazioni di Oriali ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida dei partenopei contro i pugliesi. Le sue parole.

Lele Oriali a pochi minuti dalla sfida del Napoli in casa del Lecce ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole.

DE BRUYNE E LUKAKU – «Kevin non sarà a disposizione per 3 o 4 mesi. Ci dispiace perché ci stava dando una grande mano. Però possiamo ritornare a contare su Lukaku, che in settimana sarà a Napoli e speriamo di recuperarlo presto».

UMORE – «Dopo il PSV non era sicuramente dei migliori. Ci sono in palio tre punti importanti e mi auguro di vedere lo stesso spirito visto contro l’Inter».

