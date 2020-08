Lecce, nessun positivo al Covid-19 dopo il raduno di domenica

Il Lecce ha comunicato che nessun calciatore è risultato positivo dopo i test effettuati domenica sera

A parte Tachtsidis, positivo al Covid-19 ma in Grecia, il Lecce ha comunicato che nessun calciatore è risultato positivo al Coronavirus dopo i test effettuati domenica sera.

«L’U.S. Lecce comunica che dopo il raduno di domenica sera, il gruppo squadra si è sottoposto, nella mattinata di ieri, ad attività di screening preliminari per accertare l’assenza di positività al Covid-19. I test sierologici e molecolari hanno dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra. Questo pomeriggio alle ore 17.30 la squadra si ritroverà agli ordini di mister Corini, sul campo dell’Acaya Golf Club, per sostenere il primo allenamento della stagione a porte chiuse».