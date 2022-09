Lecce, Pongragic: «Siamo un’ottima squadra, meritiamo più punti»

Il nuovo difensore del Lecce Marin Pongracic si è presentato nel corso della conferenza stampa di presentazione

UMTITI E BASCHIROTTO – «Entrambi sono dei grandi giocatori e per me è un onore condividere lo spogliatoio con Umtiti. Baschirotto è molto forte e vince tutti i contrasti. La concorrenza? È una cosa buona per tutti ed è utile per la squadra. La competizione fa crescere e il mister decide chi gioca. C’è voglia di migliorare per prendere il posto all’altro».

RIVALI – «Lukaku, Lautaro, Immobile, ci sono tanti calciatori forti, sono delle sfide per me molto impegnative e darò il massimo per non farli segnare».

IMPRESSIONI – «Sono buone, abbiamo un’ottima squadra e mi sono ambientato con i miei compagni. Lecce è meravigliosa, qui sto bene. Il Salento mi piace. Sono cresciuto con tanti italiani. Meritavamo più punti in classifica e dando il 100% in ogni partita faremo bene. Per ora, ho giocato tre gare dall’inizio, sono felice e sto migliorando. Spero di migliorare ancora nelle prossime partite. L’ultima mi è piaciuta molto»