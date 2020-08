Riparte la nuova stagione del Lecce: Fabio Liverani ha convocato i giocatori per il raduno del 23 agosto. L’elenco

Riparte la nuova stagione del Lecce che, purtroppo per i pugliesi, sarà in Serie B. Fabio Liverani ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il raduno di domenica 23 agosto.

PORTIERI: Bleve, Ferreira, Vigorito

DIFENSORI: Benzar, Calderoni, Gallo, Lucioni, Meccariello, Monterisi, Riccardi, Rispoli, Rossettini, Vera

CENTROCAMPISTI: Majer, Mancosu, Petriccione, Shakhov, Tachtsidis, Tsonev

ATTACCANTI: Dubickas, Falco, Felici, Lo Faso.