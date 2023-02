Lecce-Roma, Marelli: «Manca un rosso al Lecce»

Le parole del moviolista Marelli dopo Lecce-Roma: «Strefezza graziato dall’arbitro, ma era un intervento che meritava il secondo giallo»

Il moviolista di DAZN, Luca Marelli, ha commentato l’operato dell’arbitro in Lecce– Roma. Di seguito le sue parole.

«La Roma avrebbe dovuto giocare contro una squadra in dieci uomini. Strefezza, già ammonito, entra sulla caviglia di Matic. Probabilmente in quella situazione Aureliano era troppo vicino, non aveva la visuale perfetta per vedere la dinamica e ha graziato Strefezza, che meritava il secondo giallo per imprudenza».