Lecce Roma 0-2, la decidono gli attaccanti di Gasp: a segno Ferguson e Dovbyk! Ecco com’è andata
Colpo grosso della Roma al “Via del Mare”. La formazione guidata da Gian Piero Gasperini supera l’ostacolo Lecce con un netto 0-2 e manda un segnale forte alle rivali nella corsa allo Scudetto. A sbloccare una gara insidiosa ci pensa Evan Ferguson: il giovane bomber irlandese non perdona e capitalizza al meglio un assist al bacio fornito dalla fantasia di Paulo Dybala.
Nella ripresa, i Salentini tentano la reazione d’orgoglio ma sprecano l’occasione clamorosa per il pareggio con Santiago Pierotti, impreciso nel momento decisivo. Scampato il pericolo, i Capitolini chiudono i conti al 71′ con il gol di Dovbyk. L’attaccante ucraino, subentrato proprio a Ferguson, trova la zampata vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La festa giallorossa è però macchiata dall’amarezza: pochi minuti dopo la rete, l’ex punta del Girona è costretta a uscire per un nuovo problema muscolare, lasciando nuovamente in apprensione lo staff tecnico.