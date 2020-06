Lecce, situazione Barak complicata: nessun accordo per ora con l’Udinese

Lecce, non è ancora stato trovato un accordo con l’Udinese per prolungare il prestito di Barak fino a fine stagione

La situazione tra Lecce e Udinese per quanto riguarda Barak è ancora complicata. Il calciatore ha infatti firmato un accordo con i salentini per terminare la stagione in giallorosso ma manca ancora il via libera dell’Udinese.

Come riporta Tmw infatti se la società friulana non dovesse dare il suo assenso il calciatore dovrebbe tornare subito ad Udine anche se non potrebbe essere utilizzato fino alla prossima stagione.