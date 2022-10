Lecce, Sticchi Damiani: «Abbiamo rivoluzionato la squadra. Con la Fiorentina voglio rabbia»

Il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha presentato la delicata partita di campionato contro la Fiorentina: le sue parole in vista del match

Le dichiarazioni del patron del Lecce Sticchi Damiani a Radio Firenze Viola:

MOMENTO– “Il Lecce viene da una sconfitta un po’ rocambolesca e dolorosa a Roma perché anche in 10 contro 11 abbiamo fatto una grande prestazione senza portare a casa punti. Speriamo che lunedì possa esserci la risposta alla rabbia che ha creato quella trasferta. Quest’anno abbiamo rivoluzionato la squadra ringiovanendo tantissimo la rosa, facendone una tra le più giovani della Serie A. L’inizio poteva essere anche traumatico, invece ci stiamo ben comportando visto che ci mancano anche i 3 punti in classifica dovuti a situazioni contingenti”

CORVINO – “Non ho potuto vedere Pantaleo in questi giorni perché sono rientrato oggi a Lecce dopo 15 giorni, ma so che per lui questa è una partita particolare perché è molto legato agli anni passati alla Fiorentina. È sempre molto coinvolto quando si parla dei viola. Noi volevamo molto che tornasse nella nostra città: due giorni dopo la retrocessione decisi di puntare su di lui e sta lavorando davvero bene, con energia, forza e competenza”.