Lecce, Sticchi Damiani: «Progetto giovani, stadio e futuro: voto dieci sin qui»

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato ai microfoni di Rai Radio Anch’io Sport della stagione dei salentini. Le sue dichiarazioni:

«Sono molto soddisfatto dopo la partita di ieri e con tre punti pesanti per la corsa alla salvezza. Una squadra che non finisce mai di stupire tra giovani, esordienti che stanno facendo un lavoro importante. Tifosi? Abbiamo raggiunto il record di 20 mila abbonati, che è parte di storia della società. Il mio obiettivo è quello di ampliare i posti nello stadio e sistemare quella parte dell’impianto per arrivare a 32 mila posti. Voto? Se dovesse dare un voto a oggi questa squadra con l’allenatore e lo staff si merita un dieci. Abbiamo attuato una politica di programmazione sui giovani, molti dei quali arrivano dalla Primavera ed è l’unico modo di un piccolo club per avere un bilancio positivo. Attingeremo da lì tanti dei giocatori che saranno poi parte della squadra della prossima stagione. Falcone? Rendimento eccezionale in questa stagione, nonostante l’errore di ieri. Un ragazzo su cui abbiamo un diritto di riscatto e che intendiamo esercitare, ma poi c’è la Sampdoria che dovrà vedere se fare il controriscatto».