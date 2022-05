Lecce, Strefezza: «Futuro? Sogno la Premier League. Dovesse chiamarmi Mancini accetterei»

Strefezza, esterno offensivo del Lecce, ha parlato del suo futuro a Espn e della sua stagione con i giallorossi

FUTURO – «Il mio sogno sin da bambino è quello di giocare in Premier League. È un campionato molto equilibrato, difficile. In Italia sto facendo molto bene. Per ora sto bene qui. In Serie B è stato difficile, figuriamoci in A».

CRISTIANO RONALDO – «L’ho affrontato in Serie A con la maglia della SPAL. Sono riuscito a scambiarci anche due maglie. E’ stato gentilissimo e ci siamo fatti una foto. Mi sono sempre ispirato a lui e spero di giocare ancora contro di lui».

ITALIA – «Mi sento Italiano e se il Ct dovesse chiamarmi accetterei. Sarebbe un sogno. Vedere tanti brasiliani giocare in Nazionale azzurra ti apre una strada».