Lecce, Tete Morente: «Con Giampaolo è cambiato tutto. Serie A? Ho ricordi legati al Milan»

Le parole di Tete Morente, esterno d’attacco spagnolo del Lecce, sulla sua prima parte di stagione con i giallorossi in Serie A

Tete Morente ha parlato al Corriere dello Sport del momento del Lecce.

GIAMPAOLO – «Giampaolo vuole che non buttiamo mai la palla, che costruiamo da dietro e che non lanciamo lungo. Noi esterni d’attacco ci troviamo a giocare molti metri più avanti e più “aperti” rispetto a quanto accadeva con Gotti. Così abbiamo più possibilità di giocare l’uno contro uno. Al suo primo giorno con noi, mi ha preso da parte e mi ha chiesto in quale posizione mi sentissi più a mio agio. Gli ho detto che la fascia sinistra, dove ho sempre giocato, è la zona di campo in cui mi trovo meglio. Ora pressiamo molto più in avanti e possiamo andare in porta più velocemente».

SERIE A – «Da bambino guardavo la Serie A, mi piaceva molto quando c’era Ronaldinho nel Milan. Più in generale ho sempre sentito parlare delle differenze con la Spagna sulla tanta corsa negli allenamenti e sulla molta tattica. E ora che sono qui posso dire che è tutto vero».