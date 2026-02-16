Lecce, parla il ds Trinchera nel pre partita: «Cheddira si è integrato subito alla grande con questo gruppo. Sul mercato…»

Lecce, il ds Trinchera non ha dubbi: «Cheddira si è integrato subito alla grande con questo gruppo. Sul mercato…». Le parole

Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, è intervenuto nel prepartita della sfida contro il Cagliari, valida per la 25ª giornata di Serie A 2025-2026. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

CALCIOMERCATO – «Noi abbiamo fatto il massimo delle nostre possibilità, ovviamente scelte dettate da esigenze che mettono nella condizione questa squadra di poter sfruttare al meglio certe caratteristiche. E Gandelman, per esempio, si va a sposare con quel tipo di giocatore che attacca porta e dà supporto al reparto offensivo e quindi siamo contenti di tutto quello che abbiamo fatto».

AMBIENTE POSITIVO NECESSARIO – «Noi abbiamo bisogno di energia positiva. Abbiamo un pubblico che sta sempre dalla nostra parte, c’è una grande passione dei nostri tifosi, non ci fanno mai mancare assolutamente il loro supporto, però è chiaro che nei momenti difficili noi siamo abituati a lottare. E più di tante altre volte abbiamo bisogno di un ambiente positivo perché questa è una squadra che ha dei valori e fino alla fine faremo l’impossibile per mantenere la categoria».

CHEDDIRA – «Cheddira si è integrato subito alla grande con questo gruppo, un gruppo di persone che hanno preso a cuore le sorti di questo club. E’ un ragazzo che anche lui, con caratteristiche che ci consente di attaccare la profondità, un giocatore veloce che subito ha dato il suo grande contributo e speriamo che oggi vada bene».