Leeds in Premier, la gioia dei tifosi all’Elland Road – VIDEO

Il Leeds United torna in Premier League dopo 16 anni: esplode la festa dei tifosi all’Elland Road – VIDEO

Ce l’ha fatta. Marcelo Bielsa, una leggenda del calcio moderno: ha riportato in Premier il Leeds. Mancava da 16 anni.

ll Leeds aveva vinto l’ultimo titolo nazionale nel momento di passaggio dalla First Division alla Premier League: era il 1992. Era il gruppo di Cantona, dei due Gary, Speed, compianto, e McAllister, di Gordon Strachan, Lee Chapman e di Lukic in porta, ed era guidato in panchina da Howard Wilkinson.