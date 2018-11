Il presidente del Leeds, Andrea Radrizzani, motiva la sua squadra verso l’obiettivo promozione in Premier League e, in caso, di successo, annuncia che porterà tutti a Las Vegas

Il presidente del Leeds, Andrea Radrizzani, fa una promessa: «Se veniamo promossi in Premier League porto tutti a Las Vegas». Questo, come riportato dal Daily Mail, l’annuncio del numero uno del club inglese attualmente militante in Championship. La squadra è attualmente terza in classifica in seconda divisione (30 punti) dietro al Middlesbrough (31) e al Norwich (30); le prime due classificate avranno accesso diretto al massimo campionato, mentre quelle dal terzo al sesto posto si sfideranno nei playoff per un altro posto promozione. E da oggi, ‘The Whites’ allenati da Marcelo Bielsa hanno un ottimo motivo in più per raggiungere l’importante obiettivo…