Marcelo Bielsa riparte dall’Inghilterra, dalla Championship, dal Leeds United: adesso è ufficiale

Uno come Marcelo Bielsa esporta calcio in qualsiasi Paese vada. Uno come il Loco è calcio innovativo, divertente, a ritmi sostenuti. Uno che lui è già uno spettacolo quando si siede in panchina e le telecamere ne scorgono espressioni o curiosi siparietti. Poteva essere l’allenatore della Lazio, poi sappiamo tutti com’è andata a finire tra Marcelo e Claudio Lotito. Bielsa ha, però, deciso di ripartire dal Leeds United perchè: «Quando un club con la storia del Leeds United mi ha fatto un’offerta, era impossibile rifiutare».

L’allenatore argentino ha firmato un contratto per 2 anni con opzione per un’altra stagione ed avrà il compito di riportare il Leeds in Premier League. D’altronde Bielsa è abituato a trasformare in oro tutto ciò che tocca, basti pensare ai campionati vinti in Argentina sulle panchine di Newell’s Old Boys e Velez Sarsfield, oppure le finali di Copa del Rey e di Europa League conquistate con il suo Athletic Bilbao. Non soltanto allenatore, ma anche selezionatore sia dell’Argentina che del Cile. Sarà la prima volta del Loco in Inghilterra: «E’ sempre stata una mia ambizione lavorare in Inghilterra, ho avuto diverse opportunità di farlo durante la mia carriera, tuttavia ho sempre pensato che fosse importante aspettare che arrivasse il progetto giusto».