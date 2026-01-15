Leeds United, in arrivo Buonanotte! Addio anticipato al Chelsea e visite mediche immediate: c’è l’ok del Brighton. I dettagli del trasferimento

Le strade di Facundo Buonanotte e del Chelsea si separano anticipatamente. Il talentuoso trequartista argentino classe 2004 è pronto a diventare un nuovo giocatore del Leeds United, in un’operazione lampo che ridisegna gli equilibri del mercato invernale in Inghilterra. L’accordo per l’interruzione del prestito è stato raggiunto: il giocatore, di proprietà del Brighton, lascerà Stamford Bridge per trasferirsi a Elland Road. La notizia, confermata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, sancisce la fine di un’esperienza londinese avara di soddisfazioni per il giovane sudamericano.

In questa prima parte di stagione, lo spazio per l’ex Rosario Central è stato ridotto al lumicino. Liam Rosenior, il nuovo tecnico dei Blues, ha preferito puntare su gerarchie consolidate, relegando Buonanotte a un ruolo marginale. Chiuso dalla concorrenza spietata di fuoriclasse come Enzo Fernandez e Joao Pedro, l’argentino ha collezionato appena otto presenze totali, con la miseria di 45 minuti disputati in Premier League. Nonostante il minutaggio limitato, il ventunenne è riuscito comunque a mettere a referto un gol e due assist nelle coppe, dimostrando lampi di classe che necessitano però di continuità per brillare.

L’operazione è stata avallata da tutte le parti in causa: Chelsea e Brighton hanno concordato che il trasferimento al Leeds sia la mossa ideale per garantire lo sviluppo tecnico del ragazzo. Curiosamente, Buonanotte era stato a un passo dai Whites già la scorsa estate, prima che il club londinese si inserisse nella trattativa convincendolo a scegliere il progetto capitolino. Ora il cerchio si chiude: il giocatore è atteso a Leeds giovedì per le visite mediche e la firma. A Londra, Rosenior continuerà ad affidarsi alla stella Cole Palmer e alle alternative brasiliane Estevao e Andrey Santos per la trequarti, mentre Buonanotte cercherà la sua definitiva consacrazione nel West Yorkshire.

