Lega Pro, Ghirelli: «L’assenza di pubblico nella nuova stagione sarebbe pesantissima»

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto ai microfoni di Tuttosport per analizzare il momento. Ecco le dichiarazioni del presidente:

«Innanzitutto ci auguriamo che il 27 settembre la ripresa avvenga in un clima di miglioramento anche della situazione attuale. Anche perché per noi della Serie C l’assenza di pubblico negli stadi sarebbe pesantissima. Dal punto di vista del gioco, anche le sfide nei playoff e playout nonostante l’intensità e la qualità del gioco hanno pagato per gli spalti deserti».

FUTURO – «Il mio sogno, ma parliamo di un futuro molto in là nel tempo, sono i gironi nazionali e quindi non più le squadre raggruppate per logiche territoriale, consentirebbe di rimescolare le solite sfide e agli sponsor di avere un respiro non strettamente locale».

STADI APERTI – «Vediamo. Certamente la situazione resta delicata. Noi siamo stati l’unica Lega che presentò al governo l’impatto della pandemia sulla stagione prossima 20/21 dove abbiamo preannunciato che si sarebbe presentato un problema strutturale, valutando una perdita complessiva per tutti i club tra gli 80 e i 100 milioni. Se dovesse restare per un lungo periodo la chiusura degli stadi allora la situazione diventerebbe ancora più critica».