Lega Pro, Ghirelli: «La preoccupazione è forte, servono interventi»

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato durante l’Assemblea della Lega Pro in videoconferenze. Le sue parole.

«La preoccupazione è forte, in particolare, per la tenuta economico-finanziaria dei club e col passare del tempo si può arrivare al collasso. Abbiamo seguito tutte le procedure per garantire la sicurezza e la nostra attenzione per la salute non è mai venuta meno né è mai stata messa in discussione.

Nei giorni scorsi, con il supporto del Comitato 4.0, che è diventato un soggetto politico ascoltato e di confronto, abbiamo scritto ai Ministri Spadafora e Speranza e al Presidente Bonaccini. La nostra richiesta, che unisce quella di altri sport presenti nel Comitato è: o si va verso una riapertura graduale degli stadi, nel rispetto della salute, o è necessario intervenire tempestivamente a livello finanziario sullo sport perché altrimenti si arriva al crac. Sono orgoglioso di essere il Presidente della C è stato un dibattito serio anche sui temi di differenziazione, condotto con stile e ascolto reciproco. Siamo veramente il calcio che fa bene al Paese»